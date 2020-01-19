В "Борисполе" приземлился самолет с телами жертв катастрофы "Боинга" МАУ: онлайн-трансляция

В траурной церемонии принимают участие президент и премьер-министр.

В международном аэропорту «Борисполь» началась церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

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Сегодня тела жертв катастрофы доставили в Киев. В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.