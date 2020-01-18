Украинка пыталась ввезти из Беларуси контрабандную красную икру на сумму более 100 тысяч гривень (фото)

85 кг икры пыталась ввезти гражданка Украины.

Сегодня утром на Черниговщине в пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничники обнаружили партию красной икры на сумму свыше 100 тыс. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Согласно информации, микроавтобусом «Мерседес» прибыли из Беларуси мужчина и женщина. Для прохождения контроля водитель транспортного средства выбрал «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, либо ограниченных к перемещению через границу.

В автомобиле также находилась пассажирка – гражданка Украины, 1959 года рождения. Во время углубленного досмотра автомобиля в личных вещах женщины пограничники совместно с инспектором таможни обнаружили 85 кг лососевой икры.

Товар на сумму 102 тыс. грн изъят сотрудниками фискальной службы.