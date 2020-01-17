В Сумах задержали иностранца за незаконную легализацию в Украине выходцев из Ближнего Востока

Иностранец производил своим соотечественникам, которые не желали возвращаться на родину, фиктивные вида на жительство в Украине.

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, который наладил механизм незаконной легализации в нашем государстве выходцев из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что после завершения обучения в одном из местных вузов иностранец нелегально остался в Украине.

«Своим соотечественникам, которые также не желали возвращаться на родину, он предлагал услуги по незаконной легализации. В частности, иностранец изготавливал клиентам фиктивные вида на жительство, а также подделывал отметки Государственной миграционной службы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали иностранца во время выполнения очередного заказа, за который он получил 4 тыс. долл.

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Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 189 (вымогательство), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей.