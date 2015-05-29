Епископ пошел к людям с автоматами образумить их, чтобы они перестали воевать - Блаженнейший Онуфрий

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, Блаженнейший дал комментарий, отвечая на вопросы журналистов на открытии выставки, посвященной 1000-летию преставления святого князя Владимира в столичном "Украинском доме".

"Знаете, когда к тебе приходят с автоматом и что-то просят, то наверняка очень трудно человеку отказать. Мы, наша Церковь, она является Церковью и тех, кто является украинской гвардией, и тех, кто считается террористами или сепаратистами, так как там наши люди и там наши люди. Это наша боль", - констатирует Митрополит Киевский.

"И наш митрополит Августин (митрополит Белоцерковский и Богуславский, председатель Синодального отдела УПЦ МП по взаимодействию с Вооруженными силами. - ЦИ УПЦ МП), он принимал присягу у наших военных украинской гвардии... у солдат. Свидетельствует о том, что это наши люди. И тот (епископы Новоазовский и Макеевский. - ЦИ УПЦ МП) пошел к ним не для того, чтобы благословить войну, а для того, чтобы их образумить. Потому что это наши люди. Образумить их, чтобы они перестали воевать", - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший заверил в своем уважении к украинским воинам, несущим службу в зоне АТО.

"Мой поступок, который имел место 8 мая этого года в Верховной Раде - это не пренебрежение к героям Украины. Я их люблю и уважаю, и это действительно великие люди. Это был знак, символ того, что наша Церковь хочет прекращения войны" , - сказал Блаженнейший Онуфрий.

Предстоятель УПЦ МП заверил, что также призывает к прекращению военных действий, когда бывает в России.

"Об этом мы говорим на всех уровнях и будучи в России. Я об этом говорил и обращался к властям России, чтобы они приложили все усилия, чтобы война была прекращена. Это позиция нашей Церкви ", - подчеркнул Митрополит Киевский Онуфрий.