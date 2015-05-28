The New York Times: Вооружившись Google и YouTube, аналитики оценивают присутствие РФ в Украине

Об этом пишет Майкл Гордон в статье под названием «Вооружившись Google и YouTube, аналитики оценивают присутствие России в Украине», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Россия уже давно отклонила обвинения Запада в том, что ее войска вторглись в Украину, как созданную с помощью компьютеров пропаганду.

В попытке разрушить российские опровержения, независимые эксперты работают как цифровые Шерлоки Холмсы, используя Google Street View, YouTube, Instagram, Twitter, спутниковые фотографии и российскую версию Facebook, в том числе обновления российских солдат в социальных медиа. Затем это исследование было дополнено более традиционными источниками, такими как судебные документы и репортажи местных СМИ.

«Независимые исследователи, используя открытые источники и строгую методологию, показали, что российские войска и российское оружие было важной частью борьбы на востоке Украины», сказал Джон Хербст, бывший американский посол в Украине и один из авторов доклада «Скрываясь в открытую: война Путина в Украине», который должен быть опубликован в четверг в Атлантическом совете, в исследовательском центре в Вашингтоне.

Хотя последняя фотография, проанализированная в докладе Атлантического совета, была сделана в феврале, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал в интервью в Вашингтоне в среду, что есть достаточно доказательств того, что российские войска все еще в Украине, и она посылает оружие сепаратистам».

«Россия присутствует в восточной Украине», сказал Столтенберг. «Это то, что мы получили от нашей собственной разведки. Но в дополнение к нашей разведке, это основано на открытых источниках».

Доклад выходит тогда, когда европейские страны готовятся голосовать в следующем месяце о том, смягчать или сохранять экономические санкции в отношении России из-за ее роли в Украине.

«То, как работает российская пропаганда, заставляет думать, что правду узнать невозможно», сказал Элиот Хиггинс, британский исследователь, который основал исследовательский сайт Bellingcat.com и возглавил попытки анализа изображений для доклада Атлантического совета. «Если вы попытаетесь противостоять ей, делая то же самое, вы просто добавите шума. Но вы можете добраться до истины, указывая на данные из открытых источников и те, которые находятся в публичном доступе».

Анализируя фотографии больших кратеров в Украине и видео ракетных пусков на территории соседней России, доклад Атлантического Совета заключил, что российские подразделения стреляли через границу Украины. В докладе отмечается, что кратеры возле украинского города Панченкове были результатом российского залпового огня недалеко от Гуково, Россия, и с отдельной территории в восточной Украине.

«Четыре видео, содержащие географические теги, сняты в разных местах в и вокруг Гуково, показывают запуск ракет», говорится в докладе. «Атаки через границу служили прикрытием для возобновления военного вторжения летом 2014 года». Геотеги могут показать, где были сделаны фотографии и видео.

Опираясь на спутниковые фотографии и сообщения российских солдат в социальных медиа, доклад показывает сеть российских военных лагерей, которые возникли возле украинской границы и были использованы для отправки российского оружия и войск в восточную Украину. Лагеря, отмечается в докладе, находятся на виду для «тех, у кого есть доступ к Google Earth или Google Maps».

Используя видео из YouTube, доклад отслеживал движение российских конвоев, в том числе бронетехники и самоходных орудий. В одном случае, отмечено в докладе, российский военный конвой был снят, когда двигался в августе через Старую Станицу, Россия. В феврале канал на YouTube, который связывают с поддерживаемыми Россией украинскими сепаратистами, показал бронированный автомобиль из этого же конвоя в Украине.

С помощью спутниковых снимков и отдельных фотографий российского оборудования, доклад также документировал движение российских танков, систем ПВО СА-22, ракетных пусковых установок Град и бронированных разведывательных машин.

Американские чиновники иногда использовали фотографии, чтобы подкрепить свои заявления о российской интервенции. Когда госсекретарь Джон Керри встречался с президентом Владимиром Путиным в Сочи, Россия, в этом месяце, Керри показал ему фотографии российских объектов ПВО и других видов оружия в восточной Украине, чтобы попытаться заверить его, что у Соединенных Штатов есть убедительные доказательства военной роли России, сообщили западные чиновники.

В прошлом году, НАТО также опубликовало спутниковые фотографии российских артиллерийских позиций внутри Украины, чтобы поддержать свои заявления о причастности России.

Но фотографии, которые Керри показал Путину, не были обнародованы. Российские чиновники, которые неоднократно называли новое правительство Украины главным препятствием на пути к политическому урегулированию, отклонили открытые доказательства НАТО как дезинформацию.

Столтенберг отказался сообщить, сколько российских военных находятся в Украине, или расположены вблизи ее границы. Но один западный чиновник, который попросил не называть его имени, потому что он обсуждал отчеты разведки, заявил, что Россия переместила примерно девять батальонных тактических групп к границе с Украиной, и целых пять дополнительных батальонов могут быть отправлены туда в ближайшие недели. Количество военных в таких подразделениях может варьироваться, но в батальоне может быть около 1000 военнослужащих, что создает потенциальную силу в более чем 10 000 российских войск в Украине этим летом.

Неясно, готовится ли Россия к крупному наступлению, чтобы помочь украинским сепаратистам захватить больше территории, или она пытается оказать давление на правительство Украины, чтобы получить больше уступок в конституции. В любом случае, действия российской армии являются нарушением мирного соглашения, о котором договаривались в Минске, Беларусь, в феврале, и которое призывает к удалению иностранных войск, отводу тяжелого вооружения и роспуску «незаконных групп».

Вице-президент США Джозеф Байден заявил в своем выступлении в среду, что конфликт в Украине является «испытанием для Запада», и что «президент Путин делает ставку на то, что у него большая выносливость».