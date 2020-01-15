Активисты угрожают сорвать спектакль с участием российского артиста в Харькове (фото)

Спектакль “Идея Фикс” с участием Марата Башарова запланирован на 20 января в Харькове.

Активисты угрожают сорвать запланированный на 20 января в оперном театре Харькова спектакль "Идея Фикс" с участием российского артиста Марата Башарова.

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Причина - Башаров выступал в оккупированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер организации "Світанок" Вадим Поздняков.

Согласно данным сервиса по продаже билетов, по состоянию на сегодня выкуплено около половины билетов на спектакль. Его также планируют показать в Киеве, Одессе и Полтаве.

Ранее активисты обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд в Украину.