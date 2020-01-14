"Старый" новый год: в центре Одессы около полусотни нацгвардейцев спели щедривки (фото)
Накануне Старого нового года в центре Одессы под сопровождение духового оркестра более 50 нацгвардейцев спели щедривки.
Об этом сообщает Общественное.
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«Это действо приурочено к празднику Мелании и "старого" Нового года. Военные решили поздравить жителей города Одессы и всех присутствующих с праздниками», – пояснил представитель Нацгвардии журналистам.
В репертуаре были, в частности, новогодние пьесы, попурри в новогоднем стиле, а также колядки и щедривки.
Как сообщал УНИАН, накануне Нового Года по старому стилю в Украине празднуют Щедрый Вечер. Перед щедрым ужином принято петь щедривки.
По христианскому календарю в этот день также чествуют преподобную Маланию Римлянку. В Украине в этот день еще с языческих времен также отмечают Праздник Маланки.