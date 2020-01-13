У фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" произошло заражение крови из-за укусов клопов и блох в СИЗО

Украинский омбудсмен отметила, что несмотря на ухудшение состояния здоровья, Абдулгазиев не получает надлежащей медицинской помощи.

У фигуранта второй симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Тофика Абдулгазиева произошло заражение крови из-за укусов клопов и блох в СИЗО.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

Читайте такжеСвязывали узников скотчем и избивали несовершеннолетних: Денисова рассказала о подавлении бунта в Кропивницком СИЗО (фото)«У незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева – заражение крови», – заявила она.

В частности, по ее словам, санитарное состояние общей камеры «ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю», где находился гражданин Украины, не соответствует установленным нормам.

«Помещение кишит клопами и блохами. В результате укусов насекомых, у Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови», – подчеркнула Денисова.

Она добавила, что несмотря на ухудшение состояния здоровья, Абдулгазиев не получает надлежащей медицинской помощи. Омбудсмен сообщает, что сейчас гражданин Украины помещен в «ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана».

«Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН», – говорится в сообщении.

В этой связи Денисова заявила, что срочно просит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову «принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно содействовать в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказании квалифицированной медицинской помощи».

Денисова напомнила, что Абдулгазиева незаконно задержали силовики РФ 27 марта 2019 года. Продолжается предварительное следствие по делу «Хизб ут-Тахрир».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря подконтрольный Кремлю «Верховный суд» во временно оккупированном Крыму отклонил апелляции защиты и оставил под стражей до 15 февраля 2020 года четырех фигурантов второй симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир». В частности, это Тофик Абдулгазиев, Осман Арифмеметов, Сеитвели Сейтнабдиев и Рустем Шейхалиев.

Справка УНИАН. 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность».

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации «Хизб ут-Тахрир».