Офис генпрокурора открыл ряд дел из-за пыток в харьковской исправительной колонии

Основанием для расследования стало заявление правозащитников, которые заявили о неоднократных фактах истязания осужденных на протяжении 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по фактам пыток в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

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Как говорится в официальном сообщении Офиса Генерального прокурора, производства открыты по ч. 2 ст. 127 (истязание, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины.

Досудебное расследование по этим делам поручено территориальному управлению ГБР в Полтаве.

Основанием для внесения указанных сведений в ЕРДР стало заявление представителей общественной организации «Харьковская правозащитная группа», в которой речь идет о совершении ряда преступлений служебными лицами Алексеевской исправительной колонии № 25 в Харькове.

В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и совершения иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных.

Также, в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде.

Ход расследования указанных уголовных производств будет находиться на контроле Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове ввели режим особых условий.

С целью выявления и изъятия запрещенных для использования осужденными предметов в учреждении был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в том числе групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования.

В ходе проведения обыска был обнаружен и изъят ряд запрещенных предметов, в частности, мобильные телефоны.

К отдельным осужденным, которые во время обыска оказали сопротивление персоналу, применили физическую силу и наручники.