Пытали и насиловали: стали известны причины бунта в харьковской колонии (видео)

По результатам оперативной проверки 9 января, установлен факт применения силы и спецсредств к 22 осужденным с привлечением группы быстрого реагирования. Этих лиц было опрошено.

Администрация исправительной колонии №25 на Харьковщине постоянно пытала, избивала и насиловала осужденных.

Об этом сообщили в Харьковской правозащитной группе со ссылкой на заявления самих потерпевших.

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«Люди признавались, что администрация заведения через добровольных помощников требует у осужденных деньги», – говорится в заявлении правозащитников.

По словам осужденных, надзиратели как наказание насилуют резиновой дубинкой, засовывают бумагу в задний проход и поджигают ее. Один из осужденных рассказал о событиях ночи, когда администрация подавляла бунт.

«Нас в три часа ночи в трусах выволокли, бросили в штабе на первом этаже и заставили ползти на животе до второго этажа. Некоторые ребят заставили ползти в наручниках. У меня даже колени стерты. Предупреждали, чтобы я ничего не рассказывал, что мне будет крышка», – сказал мужчина.

В то же время омбудсмен Лариса Денисова написала в Facebook, что мониторинговая группа уже изучает обстоятельства, причины и условия, приведшие к конфликту.

По результатам оперативной проверки 9 января, установлен факт применения силы и спецсредств к 22 осужденным с привлечением группы быстрого реагирования. Этих лиц было опрошено.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Алексеевской исправительной колонии №25 города Харькова осужденные готовили бунт с привлечением криминалитета с воли. В связи с этим в колонии был введен режим особых условий. Оперативную обстановку в исправительной колонии тюремщики оценивали как удовлетворительную и управляемую администрацией.