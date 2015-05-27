Один из взятых в плен российских ГРУшников согласился сотрудничать со следствием

Об этом сообщил ТСН адвокат россиянина Константин Кравчук. "Мой подзащитный считает, что обжалование ареста до 19 июля никак не повлияет на его дальнейшую судьбу в этом деле. У моего подзащитного избрана позиция содействовать следствию. А условия содержания в VIP-палате военного госпиталя его более, чем устраивают", - рассказал Константин Кравчук.

Читайте такжеЗадержанные в Украине ГРУшники постепенно меняют позицию – Лубкивский

Адвокат направил представление в Генпрокуратуру с просьбой снять с Александра Александрова обвинения в террористических действиях. Адвокат говорит, что его подзащитный не применял на территории Украины огнестрельное оружие, поэтому может быть признан виновным только в незаконном пересечении государственной границы с целью сбора разведданных.

Как сообщал УНИАН, 26 мая российский консул Алексей Грубый посетил задержанных российских военных в госпитале.