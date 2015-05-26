Российский дипломат прокомментировал визит к задержанным спецназовцам

Как сообщает корреспондент ТСН, представитель дипведомства вышел через черный ход, пытался скрыться от журналистов и почти на все вопросы отвечал одно: надо ждать официального комментария посольства.

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"Они живы, относительно здоровы - это уже хорошо. Мы встретились – это сейчас главное", - сказал Алексей Грубый. Также российский дипломат ответил на вопрос, возможен ли обмен двух российских спецназовцев на пленных украинцев, в частности Надежду Савченко. Консул заявил, что об обмене не может быть и речи, пока продолжаются следственные действия.

Отметим, встреча консула с задержанными российскими военными длилась почти два часа, во время визита российского дипломата в больнице ввели усиленные меры безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство иностранных дел сообщило о завершении согласования с российской стороной процедурных вопросов допуска консулов посольства России к задержанным российским спецназовцам.