Российский дипломат прокомментировал визит к задержанным спецназовцам

20:12, 26 мая 2015
Политика
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Заведующий консульским отделом посольства России в Украине Алексей Грубый около 18.00 покинул палату задержанных российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

REUTERS

Как сообщает корреспондент ТСН, представитель дипведомства вышел через черный ход, пытался скрыться от журналистов и почти на все вопросы отвечал одно: надо ждать официального комментария посольства.

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"Они живы, относительно здоровы - это уже хорошо. Мы встретились – это сейчас главное", - сказал Алексей Грубый. Также российский дипломат ответил на вопрос, возможен ли обмен двух российских спецназовцев на пленных украинцев, в частности Надежду Савченко. Консул заявил, что об обмене не может быть и речи, пока продолжаются следственные действия.

Отметим, встреча консула с задержанными российскими военными длилась почти два часа, во время визита российского дипломата в больнице ввели усиленные меры безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство иностранных дел сообщило о завершении согласования с российской стороной процедурных вопросов допуска консулов посольства России к задержанным российским спецназовцам.

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