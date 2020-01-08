Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на арест Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству Шеремета

Заседание перенесли на 10 января для обеспечения личного участия Антоненко в рассмотрении апелляции на его арест.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на арест музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания.

В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из коллегии, Татьяны Фрич и Юрия Сливы. Адвокат мотивировал это тем, что они рассматривали апелляционную жалобу защитников другой подозреваемой по делу (врача Юлии Кузьменко) и вынесенным решением об оставлении ее под стражей уже высказали свою позицию по делу.

Однако в их отводе было отказано.

Кроме того, адвокаты ходатайствовали о доставке в зал судебных заседаний Антоненко из-за того, что им неудобно общаться с ним и обсуждать позицию по делу.

Сам подозреваемый также заявил, что возражает об участии в заседании путем видеоконференцсвязи и просит доставить его в суд.

Коллегия судей, посовещавшись на месте, удовлетворила ходатайство защиты и перенесла заседание на 11.30 10 января.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

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12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.