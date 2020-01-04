В Полтаве пьяный пассажир поезда "заминировал" вокзал

Псевдоминеру грозит до 6 лет заключения.

В Полтаве полицейские задержали пьяного пассажира поезда, который «заминировал» вокзал.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, сегодня около 8.00 в полицию позвонил аноним, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала "Полтава Южная".

На место сразу прибыли наряды полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели, врачи и другие представители правоохранительных органов. Вокзал тщательно обследовали, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Одновременно оперативники полиции начали поиски человека, который представил ложное сообщение.

В течение получаса полицейским удалось обнаружить "псевдоминера". Мужчину сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская". Фигурантом оказался 28-летний житель Харьковщины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. С целью обеспечения безопасности граждан, полицейские взрывотехнической службы обследовали и территорию вокзала "Полтава-Киевская". Опасных предметов также не обнаружено.

Фигурант доставлен в отделение полиции, где с ним работают следователи. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет.