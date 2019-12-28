Кличко в костюме Санта Клауса официально открыл Шулявский мост (фото, видео)
Мэр Киева Виталий Кличко открыл 28 декабря Шулявский мост. На официальное мероприятие городской голова прибыл на квадроцикле в костюме Санта Клауса.
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Видео открытие моста появилось на странице Кличко в Facebook.
На квадроцикле мэр столицы первым после строителей испытал обновленный объект.
Движение откроют только после обеда. Пока проехать можно только над проспектом Победы, так как строительство развязок еще впереди.
В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составляла 830 миллионов гривень.