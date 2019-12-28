Кличко в костюме Санта Клауса официально открыл Шулявский мост (фото, видео)

Движение откроют только после обеда. Пока проехать можно только над проспектом Победы, так как строительство развязок еще впереди.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл 28 декабря Шулявский мост. На официальное мероприятие городской голова прибыл на квадроцикле в костюме Санта Клауса.

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Видео открытие моста появилось на странице Кличко в Facebook.

На квадроцикле мэр столицы первым после строителей испытал обновленный объект.

Движение откроют только после обеда. Пока проехать можно только над проспектом Победы, так как строительство развязок еще впереди.

В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составляла 830 миллионов гривень.