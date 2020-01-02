В аэропорту Борисполь неплательщик алиментов бросался на пограничников (видео)

Пограничникам пришлось применить против агрессивного пассажира силу.

Около 120 тыс. лицам ограничили выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Государственной пограничной службы.

"В базах данных пограничников сейчас около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов", - говорится в сообщении.

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В частности, отметили в ГПСУ, накануне в аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске через государственную границу 36-летнему мужчине, который планировал лететь в Дубай. Мужчину пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через госграницу. Он агрессивно себя вел и набросился на охранников границы. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.

В Госпогранслужбе советуют гражданам во время подготовки к путешествиям интересоваться, не имеют ли они ограничения в выезде за пределы Украины.