В Одессе патрульные и нацгвардейцы креативно поздравили местных жителей с Новым годом (фото, видео)
14:24, 31 декабря 2019Общество
120 0
Флешмоб организовали патрульные полицейские и бойцы Нацгвардии Одессы.
Авто выстроились на дороге в виде новогодней елочки / Скриншот
Одесские патрульные полицейские совместно с нацгвардейцами записали необычный поздравительный ролик.
В нем приняли участие более 50 правоохранителей и 18 служебных машин.
Руководители подразделений поздравили горожан с новогодними праздниками, после чего автомобили выстроились на дороге в виде новогодней елочки.
Напомним, раньше всех отпраздновали Новый 2020 год острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые находяться в юго-западной части Тихого океана. Здесь Новый год наступает 31 декабря около 12:00 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2020