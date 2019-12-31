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В Одессе патрульные и нацгвардейцы креативно поздравили местных жителей с Новым годом (фото, видео)

14:24, 31 декабря 2019
Общество
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Авто выстроились на дороге в виде новогодней елочки / Скриншот

В нем приняли участие более 50 правоохранителей и 18 служебных машин.

Руководители подразделений поздравили горожан с новогодними праздниками, после чего автомобили выстроились на дороге в виде новогодней елочки. 

Напомним, раньше всех отпраздновали Новый 2020 год острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые находяться в юго-западной части Тихого океана. Здесь Новый год наступает 31 декабря около 12:00 по киевскому времени.

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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2020
Теги: #новости Украины#Одесса#Новый годпогода в Одессе