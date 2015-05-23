В Славутиче стреляли в депутата, он в тяжелом состоянии

Депутата везут в Киев на операцию, передает "5 канал".

"На депутата Анатолия Гладченко было совершено покушение. Стреляли из травматического пистолета на расстоянии вытянутой руки в лицо. Было совершено два выстрела. Он в тяжелом состоянии, сейчас его везут в Киев на срочную операцию", - сообщил коллега пострадавшего Александр Демидов.

По словам депутата, покушение совершили члены кавказской этнической группировки.

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"На кавказцев завели уголовное дело. Они вышли на него, просили, чтобы он дело помог "решить", забрать материалы из органов внутренних дел. Он отказался, кроме того, сам откопал какую-то причастность этих людей к наркотикам... Они при куче свидетелей сделали ему два выстрела в лицо, сели в машины и поехали. Показания дали свидетели и он сам, но есть опасения, что дело может сойти "на тормозах", - говорит Демидов.