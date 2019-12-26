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Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда

15:46, 26 декабря 2019
Общество
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Только за неделю Украина теряет около 2 миллионов долларов таможенных сборов при ввозе секонд-хенда / khersondaily.com

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

Читайте такжеМагазин брендовой одежды в Киеве продает "секонд-хенд" (видео)Как отметил Коваль, для этого фонд предлагает внести изменения в нормативные акты, которые запретят ввоз одежды и обуви, что уже были в употреблении. Под этот запрет не подпадет спецодежда.

Он отметил, что только за неделю Украина теряет около 2 миллионов долларов за неуплату таможенных сборов во время переправки секонд-хенда под видом гуманитарной помощи.

Ранее УНИАН сообщал, что Госбюджет несет значительные убытки из-за того, что часть грузов, которые заходят в страну как гуманитарная помощь, впоследствии продаются в модных бутиках.

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Теги: #новости Украины#секонд-хенд