Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда

Под этот запрет не подпадет спецодежда.

Министерство социальной политики Украины планирует запретить ввоз секонд-хенда в Украину под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

Читайте такжеМагазин брендовой одежды в Киеве продает "секонд-хенд" (видео)Как отметил Коваль, для этого фонд предлагает внести изменения в нормативные акты, которые запретят ввоз одежды и обуви, что уже были в употреблении. Под этот запрет не подпадет спецодежда.

Он отметил, что только за неделю Украина теряет около 2 миллионов долларов за неуплату таможенных сборов во время переправки секонд-хенда под видом гуманитарной помощи.

Ранее УНИАН сообщал, что Госбюджет несет значительные убытки из-за того, что часть грузов, которые заходят в страну как гуманитарная помощь, впоследствии продаются в модных бутиках.