В Одесской области неизвестные избили женщину-военную
17:20, 25 декабря 2019Общество
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В одной из воинских частей Одесской области неизвестные избили женщину-военную. Дело взял под свой контроль министр обороны Загороднюк.
Фото: Reuters
В Одесской области неизвестные избили женщину-военную.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области", - сообщил Загороднюк.
По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру.
Детали инцидента пока неизвестны.
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