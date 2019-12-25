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В Одесской области неизвестные избили женщину-военную

17:20, 25 декабря 2019
Общество
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Фото: Reuters

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области", - сообщил Загороднюк.

По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте. Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Детали инцидента пока неизвестны.

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Теги: #новости Украины#новости Одесщиныпогода в Одессе