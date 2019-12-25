На Харьковщине полицейский продавал в РФ информацию с ограниченным доступом

24 декабря задокументирован очередной факт продажи старшим лейтенантом служебных данных.

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с территориальным управлением ГБР в г. Киеве и Государственной пограничной службой Украины задержали следователя Нацполиции в Харьковской области за несанкционированный сбыт служебной информации, за что он получал средства с территории Российской Федерации.

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Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах.

«Злоумышленник сбывал информацию о лицах, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме «Риск» ИТС АПК «Гарт-1», базе данных «Аркан», «АРМОР» и других. Так, 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги за свои «услуги» на общую сумму 16 тыс. 350 грн», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации, вероятно, за распространение информации с ограниченным доступом.

«24 декабря 2019 года задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 грн, после чего был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - добавили в ведомстве.

Сейчас прокуроры и следователи проводят обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление других служебных лица, причастных к этому преступлению.