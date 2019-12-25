Психолог рассказала, что делать в случае отсутствия праздничного настроения

Психолог дала советы насчет борьбы с плохим настроением накануне новогодних праздников.

В преддверии праздника нужно постараться исключить из своей жизни токсичную информацию и токсичных людей.

Об этом в интервью УНИАН рассказала кандидат психологических наук Елена Рыхальская, отвечая на вопрос, что делать в случае отсутствия праздничного настроения перед Новым Годом.

Она отметила, что главное, не обвинять самого себя, не думать, что с тобой что-то не так, поскольку зачастую настроение зависит от внешнего мира и на него влияют так называемые токсичные люди, токсичные события, токсичная информация.

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«В преддверии праздника все это нужно постараться исключить из своей жизни. Да, люди могут быть очень близкими, и если вам будет неудобно с ними не разговаривать, то сократите общение или старайтесь не поддерживать негативные темы. Не стоит вести беседы с токсичными людьми рано утром, когда день начинается, и поздно вечером, перед сном. С каким настроением мы засыпаем - с таким и проснемся. Если мысль была отрицательной, то всю ночь наша психика, хоть и в замедленном режиме, работает в этой плоскости», – объяснила психолог.

«Что же касается токсичной информации, с точки зрения психологии, любая информация, которая поступает в пространство нашего внимания, влияет на нас, даже если мы стараемся ее активно отторгать. Поэтому желательно меньше смотреть программ, новостей с негативными сюжетами, меньше слушать людей с пессимистическим образом мышления. Кроме того, не идти на поводу у собственных мыслей: «Я не все успел сделать в этом году. Что же будет в следующем?»», – добавила эксперт.

При этом, по ее словам, чтобы поднять настроение психику можно перехитрить и «набрать» позитивных импульсов по мелочам. «У вас есть любимые конфеты – съешьте их, нравится какая-то песня – включите ее, чаще в течение дня себя балуйте, включайте «здоровый эгоизм»», – отметила Рыхальская.

Психолог считает, что настроение лучше всего создавать с самого утра. «Но, допустим, создав с утра для себя отличное настроение, вы выходите из квартиры и все равно нужно идти на серую улицу, где настроение упадет из-за дождя, недовольного лица соседа, неверно припаркованной машины или чего-то другого... Ваш внутренний позитивный микромир не разрушится, если вы не начнете сразу же концентрироваться на всех «сваливающихся» на вас внешних недостатках, будете внимательны к своему настроению», – посоветовала психолог.