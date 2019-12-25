Психолог Елена Рыхальская: Не нужно воспринимать Новый год, как некий Рубикон. Это просто праздник. Итоги подведете в свой день рождения

Что делать, если перед Новым годом нет праздничного настроения?

Главное, не обвинять самого себя, не думать, что с тобой что-то не так. Помните, что, зачастую, наше настроение зависит от внешнего мира и на него влияют так называемые токсичные люди, токсичные события, токсичная информация. В преддверии праздника все это нужно постараться исключить из своей жизни.

Да, люди могут быть очень близкими, и если вам будет неудобно с ними не разговаривать, то сократите общение или старайтесь не поддерживать негативные темы. Не стоит вести беседы с токсичными людьми рано утром, когда день начинается, и поздно вечером, перед сном. С каким настроением мы засыпаем - с таким и проснемся. Если мысль была отрицательной, то всю ночь наша психика, хоть и в замедленном режиме, работает в этой плоскости.

Что же касается токсичной информации, с точки зрения психологии, любая информация, которая поступает в пространство нашего внимания, влияет на нас, даже если мы стараемся ее активно отторгать. Поэтому желательно меньше смотреть программ, новостей с негативными сюжетами, меньше слушать людей с пессимистическим образом мышления. Кроме того, не идти на поводу у собственных мыслей: «Я не все успел сделать в этом году. Что же будет в следующем?».

Вы рассказали, как уйти от негатива. А как настроиться на позитив?

Психика человека очень хитро устроена. Даже если в нашей жизни возникает то, что мы не можем изменить, она формирует ощущение радости. Это происходит не только на уровне глобальных событий вроде: «меня повысили по службе» или «у меня новый автомобиль». Психику можно перехитрить и «набрать» позитивных импульсов по мелочам. У вас есть любимые конфеты – съешьте их, нравится какая-то песня – включите ее, чаще в течение дня себя балуйте, включайте «здоровый эгоизм».

Некоторые люди сейчас живут с девизом: «Все ради праздника, на нем и порадуемся», а в Новый год они - уставшие и поникшие. Стоит помнить, что праздник начинается задолго до заветной цифры на часах. Сейчас все возможные выборы должны быть в пользу вас. «Как мы войдем в эту сказку, так и проживем следующий год» - это не просто слова, это психологический настрой, который формирует наш эмоционально-мыслительный образ на следующий год.

Но, допустим, создав с утра для себя отличное настроение, вы выходите из квартиры и все равно нужно идти на серую улицу, где настроение упадет из-за дождя, недовольного лица соседа, неверно припаркованной машины или чего-то другого... Ваш внутренний позитивный микромир не разрушится, если вы не начнете сразу же концентрироваться на всех «сваливающихся» на вас внешних недостатках, будете внимательны к своему настроению.

Не так давно появилось понятие осенне-зимней депрессии. Как не впасть в подобное состояние?

Все проще, чем мы думаем. Если на улице «серая погода» (а цвет влияет на восприятие человека), одевайтесь не под стать ей, не в темные тона, а, напротив, выбирайте в одежде яркую теплую гамму. Запачкаетесь? Постираете.

Кроме того, именно в зимнее время нужно больше двигаться. Телесно-ориентированная психология давным-давно доказала: через активные движения у человека снимаются психологические зажимы. Не хотите делать утром зарядку? Танцуйте. Не любите танцевать? Наливайте воды в ведро и делайте генеральную уборку.

И очень важно не создавать себе дополнительный стресс. Никогда вы не похудеете за неделю перед Новым годом. Никогда окружающие не изменят к вам отношение, если вы две недели назад начали заниматься коучингом или чем-то еще. Попытки «быстрых изменений» вводят человека в дополнительный стресс, и положительные эмоции блокируются.

С этой точки зрения, даже, допустим, бросать курить нужно не за две недели до нового года, а уже после праздника. Перед Новым годом рекомендуется даже не въезжать в новую квартиру, потому что это хоть и положительный, но тоже стресс. Сделайте это за месяц, обживитесь, устраните «недоделки», адаптируйтесь в новой инфраструктуре…

Многие думают, что к концу года просто заканчиваются силы, поэтому так тоскливо. Это так?

Мы сами себе придумали это «правило». У каждого человека свои биоритмы, свой психотип и природа. Я бы это абсолютно не привязывала к Новому году. Это стереотипизация. Новый год, с одной стороны, праздник, елочки, блестящие шары, Дед Мороз. Но, с другой стороны, нам кажется, что мы что-то недоделали, не решили, не успели. Отсюда и подпорченное настроение.

А все гораздо проще. Новый год - это праздник, сказка, а не критерий оценки. Что-то не успели в этом году, успеете в следующем, было бы желание. Не нужно воспринимать этот день, как некий «Рубикон». Это просто праздник. Итоги подведете в свой день рождения или любую другую подходящую дату.

Влад Абрамов