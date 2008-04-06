Ющенко о НАТО, границе, Вечной Украине и ”некоторых точках в мире”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отождествляет вопрос украинского членства в НАТО и политического суверенитета Украины.

Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье вечером.

Глава государства в который раз назвал победой решения Бухарестского саммита НАТО относительно Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что впервые прозвучала четкая перспектива членства нашего государства в этой организации. Он отметил, что главным является не предоставление стране плана действий относительно членства, а членство в НАТО. «Если мы говорим, что нам нужно двигаться, то этот саммит является историческим. Поскольку он дал ответ на одно, на самый ключевой маяк, - что все страны, 26 стран НАТО, высказались однозначно положительно к каждой стране, со всех членов все однозначно высказались за Украину, относительно ее членства в НАТО”, - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вокруг решения по Украине возникла живая дискуссия, поскольку это было не рядовым решением. «У меня есть протокол, как мы вели борьбу за каждое слово. Из этого коммюнике, которое принято, я могу сказать, какая страна за каким словом стоит, за каким предложением. И если сделать такую финальную часть, я сказал бы - превзошла все надежды позиция №1 относительно заявления всех, что Украина будет членом НАТО”, - сказал он.

Президент отметил, что дискуссия затянулась на два часа, и решение было неожиданным, но важным: «Я считаю, что это фундаментально ключевая фраза. У нас из 26-ти стран ни одна страна не выступила против членства Украины. Вторая победа - ни одна из 26-ти стран не выступила против позитивной оценки принятия заявки к ПДЧ», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, насколько была решающей позиция России для тех стран, которые были, как известно, против присоединения Украины к ПДЧ, В.ЮЩЕНКО отметил, что это была «достаточно чувствительная позиция». «Потому что присоединение Украины к НАТО - это по существу получение ответа на Вечную Украину. А простите, мы живем сегодня в стране, - хотя мне горько об этом говорить - мы живем в стране, где протяжность всех границ семь с половиной тысяч километров, и из которых приблизительно 5 тысяч у нас недемаркированная граница. Другими словами, ее нет на поверхности, на карте она есть - на поверхности земли, в натуре ее нет”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Когда мы говорим о современном украинском выборе и месте на политической карте мира, я убежден, что украинская независимость сегодня - это не продукт чьей-то войны с кем-то, и мы не являемся чьим-то эпизодом. Мы не нуждаемся в чьих-то консультациях, комментариях, подсказках», - сказал Глава государства.

Он снова пообещал, что решение о вступлении в НАТО в Украине будет приниматься демократическим путем - на всенародном референдуме. «А не чьи-то подсказки, или те попытки, которые сегодня делаются - я не буду скрывать - в некоторых точках мира, чтобы украинское членство в НАТО вообще не состоялось. У меня сомнений нет - Украина будет в НАТО. Для меня как для гражданина Украины, простите, это уже давно не вопрос выбора, для меня этот вопрос времени», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.