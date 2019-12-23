Простоял всего три дня: с памятника Пушкину в Тернополе сняли костюм Йоулупукки

Из-за негативных отзывов горожан, памятнику вернули его первоначальный вид.

В Тернополе сегодня утром сняли костюм финского рождественского персонажа Йоулупукки с памятника русскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, соответствующее решение было принято из-за многочисленных обращений горожан, которым не понравилась эта идея.

Следовательно, руководству КП «Туристическо-информационный центр г. Тернополя», которое инициировало перевоплощение памятника, поручили снять со скульптуры костюм и накладную бороду.

Ранее жители Тернополя в соцсетях массово раскритиковали данную идею.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в центре Тернополя памятник русскому поэту Александру Пушкину переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки.

Как пояснил директор «Туристическо-информационного центра» Тарас Ковальчук, сделали это для того, чтобы привлечь больше туристов и предложить им интересного новогоднего героя, возле которого можно сделать фото на память.

Планировалось, что в таком образе памятник будет стоять до 26 января.