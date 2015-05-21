Ленина в Волновахе "одели" в вышиванку и шаровары (фото)
16:47, 21 мая 2015Общество
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В Волновахе Донецкой области памятник советскому вождю Ленину "одели" в вышиванку и шаровары.
Ленина одели в национальный костюм
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Активисты разрисовали памятник Ленину на главной площади Волновахи в честь Дня вышиванки.
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Как сообщал УНИАН, ряд левых движений ЕС рассматривают возможность выкупить у Украины памятники и символы эпохи СССР, подлежащие демонтажу.
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