Ленина в Волновахе "одели" в вышиванку и шаровары (фото)

В Волновахе Донецкой области памятник советскому вождю Ленину "одели" в вышиванку и шаровары.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Активисты разрисовали памятник Ленину на главной площади Волновахи в честь Дня вышиванки. Читайте такжеЖелто-голубая "маска" не спасла Ленина в Станице Луганской (фото) Как сообщал УНИАН, ряд левых движений ЕС рассматривают возможность выкупить у Украины памятники и символы эпохи СССР, подлежащие демонтажу.

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