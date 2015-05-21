Ленина в Волновахе "одели" в вышиванку и шаровары (фото)

16:47, 21 мая 2015
Общество
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В Волновахе Донецкой области памятник советскому вождю Ленину "одели" в вышиванку и шаровары. 

Ленин

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Активисты разрисовали памятник Ленину на главной площади Волновахи в честь Дня вышиванки.

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Как сообщал УНИАН, ряд левых движений ЕС рассматривают возможность выкупить у Украины памятники и символы эпохи СССР, подлежащие демонтажу.

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