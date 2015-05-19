СМИ: Украине предлагают экспортировать памятники Ленину

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщила представительница "Евролевых" Анна Кёльманн из Германии.

По ее словам, организаторы акции уже приступили к сбору соответствующих средств. Также она рассказала о создании так называемой «Программы защиты» для этой цели.

Читайте такжеДемонтированные памятники тоталитаризма могут разместить в Пирогово"Если новой власти в Украине не нужно ее прошлое – каким бы оно ни было в Советском Союзе, значит, ей не нужно будущее в союзе европейском. Мы добьемся своего и обязательно спасем хотя бы часть мирового наследия, попавшего в руки вандалов", - сказала женщина.

Сколько именно в ЕС уже собрано денег на подобное мероприятие и кто будет вести переговоры с Киевом на предмет соответствующей продажи, пока не сообщается.

Известно лишь, что в первую очередь "евролевые" планируют приобрести уцелевшие памятники Ленину, пишет издание. Также они собираются покупать некие "фрагменты памятников героям ВОВ".

В партии "Евролевые" данную информацию пока не комментируют.

По данным Института национальной памяти, по состоянию на конец 2014 года в Украине были демонтированы более 500 памятников Ленину, более 1700 оставались на своих местах.