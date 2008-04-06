Какую пиратскую продукцию покупают украинцы (опрос)

Большинство украинцев пиратскую продукцию предпочитают не покупать. Таковы результаты соцопроса, проведенного по заказу журнала «Профиль» консорциумом «Менеджмент консалтинг груп». В частности, 73,8% опрошенных заявили, что пиратскую продукцию не покупают. При этом 9,9% покупают пиратские диски с музыкой, а 18,3% – пиратские диски с фильмами. Также, 2,4% респондентов покупают пиратское ПО, а 4,5% – нелицензионные компьютерные игры.