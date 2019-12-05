"Развитие, сплоченность и правда": Зеленский назвал три "очень важные вещи" прочного фундамента ВСУ

По словам президента, приближение к стандартам НАТО касается полноценного реформирования всех сфер обороны.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина укрепляет боеспособность армии и приближает все сферы обороны к стандартам НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве.

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«Я убежден, что прочным фундаментом для ВСУ есть несколько очень важных вещей. Первая вещь – это развитие. Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и выучку, мы стремимся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать нашу армию к стандартам НАТО», - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, приближение к стандартам НАТО касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки, вооружения и достойного обеспечения украинских военных и их семей.

«Вторая вещь – это сплоченность. В единстве страны-наша сила», - подчеркнул он.

«Третья, очень знаковая вещь для нашего войска – это правда, и она на нашей стороне, и этим все сказано. Это наша страна и наша земля», – добавил Зеленский.

В конце выступления президент поздравил украинских военных с профессиональным праздником:

«Уважаемые генералы, офицеры, сержанты и наше самое главное – наши солдаты, я искренне поздравляю вас по случаю дня Вооруженных сил Украины, благодарю за добросовестное выполнение своего долга, честь, отвагу и героизм, желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо нашей Родины, на благо Украины».