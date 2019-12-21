В тюрьмах оккупированного Крыма находятся 88 политзаключенных - правозащитники

За 2019 год число политзаключенных в Крыму увеличилось почти в два раза.

В оккупированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы.

Об этом заявила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью Общественному радио в субботу, 21 декабря.

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"Итак, ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", - сообщила Скрипник.

За 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40, подчеркнула правозащитница.

"К сожалению, растет число политических заключенных. По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, - арестовывает еще больше", - констатировала Скрипник.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар надеется, что до 31 декабря в рамках скайп-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами.