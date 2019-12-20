"Нет никакой зрады": в МИД надеются, что до Нового года удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами

Заместитель министра иностранных дел Украины заявил, что работа по освобождению заложников продолжается.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар надеется, что до 31 декабря в рамках скайп-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Я также надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, и ребята будут дома», - отметил Боднар.

Он сказал, что этим занимается переговорная группа.

«Нет никакой "зрады". Работа ведется. Я думаю, мы эту работу завершим», - добавил замминистра.

Также он отметил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря по обмену удерживаемыми лицами не были сорваны. «То, что в Минске не удалось договориться, будет продолжено в рамках скайп-конференции об освобождении заложников», - сказал Боднар.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Минске состоялась последняя в этом году встреча участников ТКГ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах не удалось договориться о согласовании обновленных списков обмена удерживаемыми лицами. Также в Минске решили не согласовывать новое перемирие на Донбассе, а поддерживать объявленный в июле режим тишины.

Вместе с тем спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что участники группы начали определять дополнительные участки на линии разграничения для разведения сил и средств.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что во время переговоров было согласовано большое количество деталей и технических нюансов обмена удерживаемыми, но практически в последний момент все договоренности были разрушены боевиками «ЛНР».

Кучма выступал за проведение скайп-конференции для решения вопроса обмена удерживаемыми лицами 20 декабря.

Между тем, сегодня стало известно, что скайп-конференция ТКГ по обмену удерживаемыми лицами состоится 23 декабря.