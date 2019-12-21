Экс-чиновник Минобороны присвоил более 4 миллионов у завода "Антонов" - военпрокуратура

Полковнику сообщено о подозрении в мошенничестве.

Экс-начальнику 615 Военного представительства Министерства обороны сообщено о подозрении в мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Отмечается, что 20 декабря бывшему начальнику 615 Военного представительства Минобороны сообщено о новом подозрении и изменении ранее сообщенного. Действия полковника квалифицировали по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, среди которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

Следствием установлено, что начальник 615 Военного представительства Минобороны в период с 2009 по 2017 год путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами ГП «Антонов» в сумме свыше 4 миллионов гривень.

В частности, полковник убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП «Антонов» с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения. «Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные за них средства присваивал и использовал на собственные нужды», - говорится в сообщении.

Стороне защиты сообщено об окончании досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам.