Одесских чиновников подозревают в присвоении 100 миллионов гривен

Чиновники горсовета провернули схему с погашением кредитной задолженности.

В Одессе правоохранители подозревают чиновников мэрии в присвоении 100 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, руководство департаментов мэрии Одессы присвоило 100 млн грн посредством создания искусственной кредитной задолженности одного из коммунальных предприятий.

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Установлено, что чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 млн грн при погашении кредитной задолженности в коммерческом банке.

«Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банком. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма, аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратились в мэрию с требованием ее погашения», - сообщили в управлении.

Как отмечается, решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов горсовета. Затем бюджетные деньги были присвоены участниками сделки.

Правоохранители проводят следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности. Цель обысков – выявление вещественных доказательств.

Расследование проводится по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась совместно с прокуратурой Одесской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня правоохранители проводили обыски в нескольких департаментах Одесского городского совета.

Сотрудник мэрии сообщил УНИАН, что это может быть связано с работой коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», которому горсовет неоднократно выделял значительные суммы денег из бюджета под предлогом погашения долгов, в том числе по заработной плате сотрудникам.

По информации мэрии, вчера, 21 ноября, городского голову Одессы Геннадия Труханова экстренно прооперировали. Диагноз Труханова не уточняется.