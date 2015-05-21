Россия отправила 27-й "гумконвой" на Донбасс

Автоколонны МЧС России с так называемой "гуманитарной помощью" для Донбасса прибыли на государственную границу, где началось таможенное оформление грузов.

Об этом ТАСС сообщили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.

В МЧС РФ уверяют, что более 100 автомобилей везут для жителей Луганской и Донецкой областей свыше тысячи тонн "гуманитарных" грузов - предметов первой необходимости и продуктов питания.

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"В пути следования колонна МЧС России разделилась на две. Одна из них прибыла на пункт пропуска Донецк, вторая - на Матвеев-Курган, где в установленном порядке началось таможенное оформление грузов", - сообщил представитель НЦУКС.

Напомним, эта уже 27-я колонна из России с "гуманитарной помощью" для Донбасса.