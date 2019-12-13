Украинцам советуют срочно обратиться за субсидиями на коммуналку

По словам замминистра, чтобы получать субсидию с начала отопительного сезона, за ее оформлением нужно обратиться в течение двух месяцев с запуска отопления.

Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке обратиться за ее назначением, в противном случае она будет начислена только с месяца обращения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"На сегодня действует норма, которая предусматривает, что обращения по оформлению жилищной субсидии поступают на протяжении двух месяцев с начала отопительного периода. В таком случае субсидия назначается с начала отопительного сезона. Если обращение пришло после окончания двух месяцев, то субсидия будет насчитываться с месяца, в котором поступила заявка", - пояснил он.

По словам замминистра, заявки на оформление субсидий поступают на протяжении двух месяцев с начала отопительного сезона. Количество обращений в этом году на 60% меньше, чем в прошлом году. Граждане ощущают теплую зиму, поэтому не торопятся оформлять субсидию, добавил он.

"Важно обратить внимание, что сейчас есть последний шанс для тех, кто желает оформить жилищную субсидию с начала отопительного сезона, то есть с октября - им нужно в срочном порядке обратиться за оформлением", - подчеркнул замминистра.

Музыченко отметил, что решение о начале отопительного сезона принимается органами местного самоуправления или городской администрацией в зависимости от температурного режима.

«Поэтому мы сейчас сознательно не называем конкретную дату, мы говорим о том, что в каждом городе или районе она своя, и нужно смотреть, когда было принято соответствующее решение. С этого момента есть два месяца на то, чтобы обратиться и получить субсидию с начала октября. Если гражданин обращается после установленного срока, соответственно, субсидия назначается с первого числа месяца, в котором пришло обращение. Эта дата колеблется плюс-минус неделя, поэтому мы и обращаемся к гражданам и обращаем внимание», - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что посещать орган соцзащиты для оформления субсидии лично нет необходимости. Есть несколько вариантов обращения за субсидией. Можно заполнить декларацию, вложить ее в конверт и отправить по адресу управления соцзащиты по почте. Можно использовать электронную форму и подать документы, заверяя электронно-цифровой подписью.

Как сообщал УНИАН, с ноября украинцы начали получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа без учета льгот и субсидий, что связано с началом второго этапа монетизации субсидий. Теперь перерасчет будут проводить органы социальной защиты населения, а не предприятия коммунальной сферы.