Мэров городов Киевщины обязали общаться с избирателями в Facebook

Первый заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Лев Парцхаладзе поручил руководителям райгосадминистраций и городским головам (городов областного значения) Киевской области до 23 мая создать личные аккаунты в сети Facebook.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской областной государственной администрации.

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«Именно социальные сети сейчас являются одним из главных источников информации. А представители власти должны уметь вести диалог с людьми: сообщать о важных событиях, советоваться о планируемых изменениях, высказывать свою позицию, слышать мнения и критику, общаться с населением», - отметил Парцхаладзе.