Население Украины продолжает сокращаться: в Госстате назвали последние цифры

В Украине на 100 умерших приходится 54 новорожденных.

Численность населения Украины за январь-октябрь 2019 года уменьшилась на 212 тысяч человек по сравнению с декабрем 2018 года и на 1 октября составила 41 миллион 940 тысяч человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-октябре 2019 года родилось 262,3 тысячи детей, в то время как в январе-октябре 2018 года этот показатель составил 286 тысяч.

Читайте такжеДвойное гражданство в Украине: в миграционной службе назвали главную цельЗа десять месяцев текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 486,7 тысячи человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 484,4 тысячи человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 12 тысяч человек, за январь-октябрь 2018 года этот показатель составил 10 тысяч 497 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 54 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и города Севастополя.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 декабря стартовала пробная перепись населения, которая является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

По данным Госстата, за 2018 год количество населения в Украине уменьшилось более чем на 200 тысяч человек.