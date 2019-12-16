Верховный суд окончательно разрешил УПЦ МП оставить свое название

ВСУ оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта о переименовании УПЦ МП.

Верховный суд Украины (ВСУ) разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название.

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Об этом говорится в постановлении суда от 11 декабря. Таким образом, ВСУ согласился с позицией предыдущих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта о переименовании УПЦ МП, которая должна была указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия по внесению сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях к решению этого спора по существу", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, в котором предлагает обязать религиозные организации указывать в своем полном названии принадлежность религиозной организации руководящего центра, если он находится за пределами Украины - на территории государства, которое осуществило военную агрессию против Украины или оккупировала часть ее территории. Соответственно под этот законпопала УПЦ МП.

Позже Минкульт определил список церквей, которые должны быть переименованы. Среди них и УПЦ МП. В то же время в УПЦ МП заявили, что их центр - в Киеве, а не в Москве, и поэтому переименовываться не будут. Церковь подала заявление в Окружной админсуд Киева, который обязал Минкульт отменить этот приказ с перечнем церквей, а переименование УПЦ МП - приостановить.