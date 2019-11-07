В своем названии УПЦ МП должна обозначить принадлежность к Русской церкви - Бородянский

Министр культуры подчеркнул, что все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что УПЦ Московского патриархата в своем названии должна обозначить свою принадлежность к Русской церкви, поскольку в Москве расположен ее центр влияния.

Об этом он рассказал в интервью РИСУ.

«И мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви – это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве – через тот же Синод», - сказал министр.

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По мнению Бородянского, государство не должно указывать церкви, как ей называться, однако во время войны должна обозначить, кто есть кто и предоставить людям возможность сознательного выбора.

«Здесь действительно есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название – это не очень правильно. Но в период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым – я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что такие требования нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли сознательно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Все. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла законопроект № 5309 о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в стране, которая законом признана такой, что осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины (регистрационный номер 5309). За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено лишь одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в военных частях.