УПЦ МП тайно сделала епископом участника оккупации Крыма

По словам епископа ПЦУ Евстратия Зори, Калинник получил награду от оккупантов и очень ею хвастался.

В воскресенье, 8 декабря, в Чернигове рукоположили в епископы архимандрита Украинской православной церкви Московского патриархата Калинника (Константина Чернышова), который поддерживал оккупацию Крыма Россией.

Об этом сообщил епископ Православной церкви Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

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По его словам, Каллиник активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014 года. За что получил награду от оккупантов и весьма ею хвастался.

Кроме того, добавил Заря, почти 4 года назад в Лавре его избрали на "викарного епископа" в Крым, но из-за огласки в прессе - до сих пор опасались рукополагать, ведь такого кандидата могли просто арестовать как пособника оккупантов.

"И вот теперь решили, что "время пришло". Видимо из России дали добро, а тут на месте просчитали, что в преддверии завтрашней встречи в Париже украинское государство не захочет скандала с Москвой. Однако видимо побоялись делать это в Киеве, поэтому отправились в казацкий Нежин...", - написал он.

Как сообщал УНИАН, УПЦ МП разорвала церковное общение с Православной Церковью Греции и Александрийским патриархатом из-за их признания автокефалии Православной церкви Украины.