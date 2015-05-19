Жители Донбасса начинают забастовки против "властей" "ДНР" - СМИ

01:20, 19 мая 2015
Общество
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В городе Енакиево, который находится на территории Донецкой области, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, работники трамвайного депо объявили забастовку.

соцсети

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пользователи соцсетей.

Как утверждают работники предприятия, забастовка была объявлена в связи с тем, что им не выплачивают заработную плату с октября 2014 года. 

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«Пока не будет выплачена задолженность за заработную плату, выезжать вагоны не будут», - пишут работники завода.

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