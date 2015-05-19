Жители Донбасса начинают забастовки против "властей" "ДНР" - СМИ

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пользователи соцсетей.

Как утверждают работники предприятия, забастовка была объявлена в связи с тем, что им не выплачивают заработную плату с октября 2014 года.

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«Пока не будет выплачена задолженность за заработную плату, выезжать вагоны не будут», - пишут работники завода.