Жители Донбасса начинают забастовки против "властей" "ДНР" - СМИ
01:20, 19 мая 2015Общество
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В городе Енакиево, который находится на территории Донецкой области, контролируемой незаконными вооруженными формированиями, работники трамвайного депо объявили забастовку.
Жители Донбасса начинают забастовки против "властей" "ДНР" / соцсети
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пользователи соцсетей.
Как утверждают работники предприятия, забастовка была объявлена в связи с тем, что им не выплачивают заработную плату с октября 2014 года.
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«Пока не будет выплачена задолженность за заработную плату, выезжать вагоны не будут», - пишут работники завода.
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