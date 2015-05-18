Население Украины в марте сократилось на 22 тысячи человек

Согласно сообщению Государственной службы статистики, при этом показатель численности населения, которое постоянно проживает на территории Украины, на 1 апреля составлял 42 млн 703 тыс. 946 человек.

С начала года численность населения страны сократилась на 54,4 тыс. человек, а по сравнению с 1 апреля прошлого года - на 149,5 тыс. человек.

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Согласно сообщению Госстата, данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 марта население Украины составляло 42 млн 896 тыс. человек против 42 млн 928 тыс. человек по состоянию на 1 января 2015 года, то есть с начала года сократилось на 32 тыс. человек. В годовом измерении (1 марта 2015 года - 1 марта 2014 года) сокращение составило 147,4 тыс. человек.