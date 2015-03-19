Население Украины с начала года сократилось на 18 тысяч человек

Население Украины с начала года сократилось на 18 тыс. человек и по состоянию на 1 февраля составило 42 млн 910 тыс. человек против 42 млн 928 тыс. человек по состоянию на 1 января 2015 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Данные приводятся без учета оккупированной территории АР Крым и Севастополя и частично без учета зоны проведения АТО.

Количество новорожденных с начала года составило 34,9 тыс. человек. Количество умерших – 55,3 тыс. человек. Данные приводятся без учета демографической ситуации в районах зоны проведения Антитеррористической операции.

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В годовом выражении - февраль к февралю - сокращение численности населения составило 146,4 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, население Украины по состоянию на конец 2014 года составило 42 млн 928 тыс. 900 человек, что на 144 тыс. 182 человек меньше, чем по состоянию на конец 2013 года.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.