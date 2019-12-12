Свидетель по делу Шеремета совершил самоубийство накануне допроса

Иван Вакуленко, которого вызвали на допрос как свидетеля в деле Шеремета, накануне этого допроса застрелился.

Человек, который должен был выступить свидетелем по делу об убийстве летом 2016 года журналиста Павла Шеремета, совершил самоубийство накануне допроса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Он отметил, что Иван Вакуленко (псевдоним "Пистолет"), которого вызвали на допрос как свидетеля в деле Шеремета, накануне этого допроса совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

10 октября 2019 года во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский сказал, что результатов расследования по делу Шеремета "надо немного подождать", и отказался говорить о деталях расследования этого дела. "Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело", - сказал он.