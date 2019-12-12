Украинский музыкант заявил, что его подозревают в убийстве Шеремета (фото)
16:34, 12 декабря 2019Общество
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По словам музыканта, у него проведут обыск.
Андрей Riffmaster Антоненко / facebook.com
В четверг, 12 декабря, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что правоохранители пришли к нему с обыском.
Об этом он сообщил в Facebook. "Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет обыск. Хелп!", – написал музыкант.
Riffmaster - украинская рок-группа, авторский проект Андрея Антоненко, основанный в 2003 году. Антоненко участвовал в АТО, сержант Сил специальных операций. Он - автор главной песни спецназовцев "Тихо прийшов, тихо пішов".
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Нацполиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет подозрения фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.
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