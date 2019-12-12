В миссии ООН по правам человека предостерегли от проволочек с передачей дел Майдана в ГБР

Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало незначительный прогресс в расследованиях дел, связанных с убийствами и насильственными смертями на Майдане в 2013-2014 годах и во время столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.

В мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине предостерегают от промедлений с передачей дел Майдана из Генеральной прокуратуры в Государственное бюро расследований, поскольку на время передачи уголовных производств их расследование приостанавливается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа по 15 ноября 2019 года, который сегодня на брифинге в Киеве представила руководитель миссии Матильда Богнер.

В докладе отмечается, Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало незначительный прогресс в расследованиях уголовных производств, связанных с убийствами и насильственными смертями, произошедшими во время акций протеста на Майдане в 2013-2014 годах и во время столкновений 2 мая 2014 года в Одессе.

В ООН напомнили, что с 21 ноября Департамент спецрасследований Генпрокуратуры теряет полномочия по осуществлению досудебного расследования, поскольку начнется трехмесячный переходный период для передачи около 5 тыс. производств в ГБР.

"Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что любые задержки в передаче дел могут негативно влиять на усилия по обеспечению ответственности, поскольку на время передачи уголовных производств расследование останавливается", - говорится в докладе.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

В заключительных и переходных положениях закона предусмотрено, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены по их согласию, без обязательного проведения конкурса в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.