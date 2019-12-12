Дело МН17: в России рассказали, почему не хотят отдавать Нидерландам Цемаха

В МИД РФ говорят, что претензии Нидерландов относительно отказа Москвы выдать следствию Цемаха немотивированны и «вызывают недоумение».

В МИД России утверждают, что приказ об аресте фигуранта о сбитом малайзийском самолете рейса МН17 Владимира Цемаха Нидерланды выдали «задним числом».

Об этом 12 декабря журналистам сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

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По ее словам, претензии Нидерландов относительно отказа Москвы выдать следствию Цемаха немотивированны и «вызывают недоумение», а сама Россия «заинтересована в установлении истинных причин трагедии МН17».

«Поэтому Генпрокуратура России была вынуждена задать уточняющие вопросы, а дальнейшая переписка показала, что российские правоохранители сомневались не зря. И выяснилось, что приказ об аресте отдавали в устной форме, а его документированное оформление провели только после встречного запроса российской стороны... Задним числом», – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также утверждает, что «Цемах не был объявлен в розыск нидерландской прокуратурой. Он не был внесен в базу Интерпола. Если бы российские власти поверили запросу Нидерландов, то сами нарушили бы статью 5 Европейской конвенции о правах человека».

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР". Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды.

2 декабря 2019-го прокуратура Нидерландов заявила, что Россия сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.