Нидерланды обвинили Россию в сознательном отказе выдать боевика Цемаха

Цемах проходит по делу о сбитии МН17 как подозреваемый, однако решение о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет.

Прокуратура Нидерландов заявила, что Россия сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заключение Национальной прокуратуры Нидерландов относительно запросов российской стороне на выдачу Цемаха.

"Национальная прокуратура сделала вывод, что Россия сознательно позволила, чтобы Цемах покинул ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно произойти на основе европейского договора об экстрадиции", - говорится в документе.

В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решение о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет, для этого нужно больше доказательств.

Прокуратура проинформировала о своем выводе как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов прислала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 на подозреваемого.