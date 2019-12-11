В Раде произошла драка из-за законопроекта о рынке земли (видео)

Инцидент произошел у дверей зала, где проходило заседание.

В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.

Инцидент произошел у дверей зала, где проходило заседание, передают "Новости Донбасса".

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Как рассказала депутат от фракции «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов, потасовку затеяли активисты, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.

"Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы", — добавила Верещук. По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная.

Она также сообщила, что заседание комитета не удалось закрыть, оно продолжится завтра.

Как сообщает ТСН, представители националистической "Свободы" Эдуард Леонив и Игорь Мирошниченко, которые были на заседании в качестве представителей общественности, начали драться со "слугами народа".

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Верховной Раде произошла драка между двумя членами фракции “Слуга народа” - Максимом Бужанским и Гео Леросом.