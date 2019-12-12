Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк

Председатель комиссии – депутат Васильев из фракции «Слуга народа», заместитель – депутат Бобровская из фракции «Голос».

Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для парламентского контроля над расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов» (регистрационный номер 2302).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 347 народных депутатов Украины.

Автор проекта постановления, народный депутат Украины из фракции «Голос» Соломия Бобровская сообщила на заседании, что в 2017-2018 годах произошло более 55 нападений на общественных активистов, 5 из которых закончились смертью.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: подозреваемому вдвое уменьшили залог

В постановлении говорится, что цель ВСК является проверка сведений и выяснения состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Также определены основные задачи ВСК, в частности, проведение проверки сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов; проведение проверки хода расследования правоохранительными органами указанных нападений на общественных активистов.

Также установление, сбор информации и получение объяснений от лиц и/или предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, которая связана с кругом вопросов, для рассмотрения которых образовано ВСК.

Кроме того, задача ВСК - инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Согласно постановлению, председателем ВСК избран народный депутат Украины Игорь Васылив (фракция «Слуга народа»), заместителем председателя - народный депутат Украины Соломия Бобровская (фракция «Голос»).

В состав ВСК избраны депутаты: Марина Бардина, Дмитрий Гурин, Алексей Жмеринецкий, Гео Лерос, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Егор Чернев (все из фракции «Слуга народа»), Юрий Павленко («ОПЗЖ»), Иван Крулько (фракция «Батькивщина»), Виктория Сюмар (фракция «ЕС»), Лариса Билозир (группа «За будущее»).

Срок деятельности ВСК – один год со дня ее образования.